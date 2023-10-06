В Якутии машина съехала в реку на паромной переправе

Погибли два человека

ЯКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Машина съехала в реку Вилюй на паромной переправе в Якутии. Погибли два человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"На паромной переправе скатилось в реку Вилюй транспортное средство, в результате чего погибли два человека", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей, организована процессуальная проверка, проводятся осмотры, опросы и другие необходимые мероприятия.

"После извлечения транспортного средства из воды внутри обнаружены женщина 1982 года рождения без признаков жизни и мужчина 1972 года рождения, который позже скончался в отделении реанимации медицинского учреждения", - сообщили в следственном управлении СК РФ по Якутии. Уточняется, что внешних признаков смерти криминального характера в ходе осмотра не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.