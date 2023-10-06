6 октября, 02:06

На юге Китая разбился вертолет

В результате происшествия погиб пилот воздушного судна

ПЕКИН, 6 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате падения вертолета в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло 4 октября на территории, административно относящейся к городу Байсэ. Погибший - пилот воздушного судна, трое пострадавших - сотрудники дочерней компании, входящей в структуру государственной корпорации China Southern Power Grid Company. Они проводили инспекцию линии электропередачи сверхвысокого напряжения.

Все пострадавшие находятся в одной из местных больниц. 

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Китай
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