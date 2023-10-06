6 октября, 02:48

В ДТП в горах на юго-востоке Казахстана погиб один человек

Еще шестеро пострадали

АЛМА-АТА, 6 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и микроавтобуса на горной дороге в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.

Инцидент произошел в Кегенском районе. 47-летний водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом УАЗ. "В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, шесть человек с различными ранами госпитализированы в ближайшую больницу", - написал Аленов на странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его данным, проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Водитель автобуса водворен в изолятор временного содержания. 

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