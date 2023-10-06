6 октября, 03:15

В Красноярском крае золотодобытчик оспорил в суде решение по делу о загрязнении реки

Компания утверждает, что вреда окружающей среде нанесено не было

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Среднеманское", ведущая работы в Партизанском районе Красноярского края, подала иск в Арбитражный суд региона на решение региональной природоохранной прокуратуры по делу о загрязнении реки Мины. Компания утверждает, что никакого вреда окружающей среде не нанесено, сообщает Арбитражный суд Красноярского края.

"Арбитражным судом Красноярского края принято к производству заявление ООО "Среднеманское" о признании недействительным представления красноярской природоохранной прокуратуры, об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, признании недействительным решения о проведении проверки соблюдения требований природоохранного законодательства. <…> "Среднеманское" полагает, что указанные прокуратурой нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользования в его деятельности отсутствуют", - говорится в сообщении.

Летом 2023 года природоохранная прокуратура вместе с региональным министерством экологии и рационального природопользования выявили превышение загрязняющих веществ в местах добычи золота в Партизанском районе Красноярского края. В том числе были проверены объекты золотодобывающей компании "Среднеманское". Прокуратура зафиксировала на территории предприятия множество отстойников, загрязненная вода из которых при обильных осадках может попадать в реку Мину и создавать угрозу для сокращения кормовой базы рыбы. Пробы воды показали превышения по загрязняющим взвешенным веществам.

По данным системы СПАРК, ООО "Среднеманское" зарегистрировано в Кемеровской области и занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. В марте 2022 года пресс-служба правительства Красноярского края сообщала, что компании может грозить отзыв лицензии из-за нарушений в природоохранной сфере. Тогда золотопромышленники должны были устранить нарушения в течение полугода. 

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РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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