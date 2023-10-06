В Бурятии обжаловали приговор по уголовному делу о гибели пяти работников комбината

Гособвинение просит заменить условный срок лишения свободы на реальный

УЛАН-УДЭ, 6 октября. /ТАСС/. Гособвинитель обжаловал приговор по уголовному делу о гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в Бурятии. Он просит заменить условный срок лишения свободы, назначенный четырем фигурантам, на реальный, сообщили журналистам в республиканской прокуратуре.

"Приговор не вступил в законную силу. Государственный обвинитель принес апелляционное представление с доводами о несправедливости назначенного наказания ввиду чрезмерной мягкости, отмене условного осуждения и направлении виновных для отбывания лишения свободы в исправительную колонию", - сообщили в прокуратуре.

ЧП произошло в апреле 2022 года. В радиальный отстойник на комбинате для выполнения своей работы поочередно зашли пятеро работников. В результате действия газа они погибли. В конце сентября Кабанский районный суд приговорил четырех сотрудников предприятия к условным срокам лишения свободы - от двух до трех лет.

Фигуранты уголовного дела - директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог - признаны виновными в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель пяти человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ), а также загрязнении воздуха (ч. 1 ст. 251 УК РФ).

Судом установлено, что обвиняемые не приняли должных мер по соблюдению технологии очистки сточных вод, требований охраны условий труда и техники безопасности. В результате в приемном резервуаре накопились токсичные вещества.

Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат - градообразующее предприятие, работающее в моногороде Селенгинск в Кабанском районе Бурятии. Предприятие - крупнейший в Восточной Сибири производитель картона.