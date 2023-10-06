На Хоккайдо из-за сильного ветра и ливней закрыли около 80 школ

Родителям рекомендуют не выпускать детей из домов

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Почти 80 школ экстренно закрыты на самом северном японском острове Хоккайдо в связи с непогодой. Скорость порывов ветра там в отдельных местах превышала 37 м/с, повсеместно идут сильные дожди с градом, передает национальное общественное телевидение.

Родителям рекомендовано не выпускать детей из домов, население предупреждают об угрозе наводнений.

Непогода на Хоккайдо продлится по меньшей мере еще сутки. До полудня 7 октября там, как ожидается, в среднем выпадет 120 мм осадков, скорость ветра в субботу будет достигать 35 м/с.