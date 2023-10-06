В Забайкалье экс-полицейского приговорили к семи годам колонии за хищение оружия

Суд также назначил мужчине штраф в размере 700 тыс. рублей

ЧИТА, 6 октября. /ТАСС/. Улетовский районный суд Забайкалья приговорил бывшего полицейского к семи годам колонии строгого режима за хищение оружия с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а также лишил его права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в распространенном сообщении.

Установлено, что в 2011-2014 годах мужчина занимал должность инспектора лицензионно-разрешительной работы в подразделении ОВД Улетовского района края. Используя служебное положение, он похитил четыре огнестрельных оружия или комплектующие к нему. Похищенное он продавал или использовал на свое усмотрение.

"В 2013-2014 годах подсудимый ввел в заблуждение жителя с. Улеты о якобы непригодности для эксплуатации и необходимости утилизации его оружия, составил от имени потерпевшего заявление и получил по нему на складе самозарядное ружье "МЦ 21-12" стоимостью 10 тысяч рублей, после чего оформил его на свое имя", - отметили в прокуратуре.

Полицейский ушел на пенсию по выслуге лет в 2016 году. Преступление выявили в 2023 году сотрудники собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю. Во время следствия на имущество подозреваемого стоимостью 1,9 млн рублей наложили арест. Изъятое оружие и комплектующие переданы в уполномоченный орган для уничтожения.