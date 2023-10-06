В школе Красноярска на уроке физкультуры умер пятиклассник

Следственный комитет проводит проверку

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Пятиклассник одной из школ Красноярска умер на уроке физкультуры. Следственный комитет проводит проверку, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"6 октября 2023 года в следственные органы <...> поступило сообщение о том, что в одной из школ города Красноярска на уроке физкультуры скончался 11-летний подросток. По данному факту следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ученик 5-го класса потерял сознание во время урока. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

"В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели подростка. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти мальчика", - пояснили в ведомстве.