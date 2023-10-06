В Югре выросло до двух число погибших после ДТП с участием несовершеннолетнего

Подозреваемого задержали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября. /ТАСС/. Грудной ребенок погиб после ДТП с участием несовершеннолетнего, который сбил семью в деревне Лямина Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Подозреваемый, ранее скрывшийся с места происшествия, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате ДТП женщина и ребенок скончались, мужчина госпитализирован. В отношении водителя полицейские составили административные протоколы по ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ, по ч. 1 ст.12.37 КоАП РФ, ст.12.27 ч.2 КоАП РФ (управление машиной без прав и оставление места происшествия), а также возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Фигурант задержан", - сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Югры сообщали, что в ходе происшествия женщина умерла на месте, мужчина с ребенком госпитализированы в тяжелом состоянии. Ведомство организовало проверку и взяло расследование на контроль.

По данным полиции, 17-летний иностранец без прав в деревне Лямина на улице Лесной не справился с управлением автомобилем Lada Vesta, съехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов. После чего он скрылся с места происшествия.