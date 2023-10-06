На юге Сахалина восстановлено энергоснабжение для 13,5 тыс. человек

Подача энергии была нарушена в результате непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. В пятницу ремонтные бригады полностью устранили неполадки в энергосетях для нескольких тысяч жителей юга Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Всего было повреждено 44 ЛЭП разного класса напряжения и 177 трансформаторных подстанций. Островные энергетики оперативно приступили к восстановительным работам. На данный момент подачу света возобновили для 13,5 тыс. жителей", - рассказали власти региона.

По информации правительства, все еще обесточено село Дачное Корсаковского района, частично нарушено электроснабжение в Южно-Сахалинске, селах Такое и Сокол Долинского района. В этих населенных пунктах без света остаются 5,1 тыс. человек. Отключено 8 ЛЭП, 215 трансформаторных подстанций. В восстановительных работах принимают участие 18 бригад из 42 энергетиков, задействовано 18 единиц техники. Полностью восстановить электроснабжение планируют до конца рабочего дня.