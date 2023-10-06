Число жертв атаки террористов на военное училище в Хомсе возросло до 89

Пострадали 277 человек

БЕЙРУТ, 6 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате атаки террористов на военное училище в сирийском Хомсе увеличилось до 89. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Сирии в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным ведомства, 277 человек пострадали.

Ранее Минздрав информировал о 81 погибшем и 240 пострадавших.

Нападение, в ходе которого применялись беспилотники, произошло 5 октября на плацу в самом конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища. Как рассказал ТАСС по телефону один из очевидцев, "взрывы раздались возле трибун, где находились семьи военных, их родители, братья, сестры, жены и дети". В стране объявлен трехдневный траур по погибшим.