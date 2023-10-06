Консульство РФ сообщило об эвакуации трех россиянок из зоны наводнений в Индии

По информации диппредставительства, к ним прибудет военный вертолет

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 октября. /ТАСС/. Три гражданки России, которые остаются в зоне наводнений в индийском северо-восточном штате Сикким в Гималаях, будут эвакуированы военным вертолетом. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.

"В настоящий момент в зоне бедствия продолжают оставаться три российских гражданки. Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолет для эвакуации застрявших туристов", - отметили в дипломатическом учреждении. Эвакуацией занимаются индийские военные, добавили в генконсульстве.

Туристы будут эвакуированы либо на вертолетную площадку Mangan Helipad (северный район штата Манган), либо на вертолетную площадку Libing Army Helipad (восток штата), откуда впоследствии будут отправлены в столицу Сиккима г. Гангток.

Наводнение в Сиккиме было вызвано проливными дождями в районе ледникового озера Лхонак в Гималаях. Ситуацию усугубил сброс воды с ГЭС на реке Тиста. В результате, по последним данным, погибли 40 человек, более 100 числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия в Сиккиме, который является популярным туристическим направлением, оказались заблокированы более 3 тыс. путешественников.