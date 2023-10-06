Суд на Урале заменил экс-приставу неотбытую часть срока принудительными работами

Место отбытия наказания определит ФСИН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд заменил на принудительные работы неотбытую часть наказания бывшему начальнику Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга управления Федеральной службы судебных приставов России по региону Николаю Позднякову, осужденному на пять лет лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.

"Было удовлетворено ходатайство адвоката о замене осужденному Николаю Позднякову неотбытой части наказания более мягким видом наказания - принудительными работами. На момент принятия решения судом первой инстанции неотбытыми оставались 2 года 20 дней. Место отбытия наказания определит ФСИН", - уточнили в суде.

Следствие установило, что, с апреля 2017 по октябрь 2018 года подсудимый получил от представителя коммерческих организаций через посредника порядка 900 тыс. рублей за неисполнение требований в исполнительных листах, а также за непринятие мер к принудительному исполнению решений суда.