В Псковской области семейная пара напала на полицейских

Один сотрудник получл ранения, злоумышленников задержали

ПСКОВ, 6 октября. /ТАСС/. Семейная пара совершила нападение на сотрудников полиции на территории Пустошкинского района Псковской области, в результате один из представителей органов правопорядка госпитализирован, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области. При задержании у злоумышленников было обнаружено гладкоствольное оружие с набором патронов, а также шесть ножей.

"В Псковской области сотрудниками полиции пресечены противоправные действия двух граждан. При проверке документов 32-летняя мать ребенка и ее 40-летний сожитель повели себя неадекватно и напали на полицейских, после чего скрылись. В результате противоправных действий указанных лиц старший участковый уполномоченный полиции была госпитализирована в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в тот момент, когда сотрудники полиции вместе с коллегами из социальной службы прибыли в одну из деревень Псковской области для проверки жилищных условий несовершеннолетнего. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Псковской области, полицейские прибыли в частный дом к фигурантам дела после получения сообщения о ненадлежащем воспитании их малолетнего ребенка.

"Полицейскими был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых злоумышленники были задержаны в лесисто-болотистой местности у соседней деревни и доставлены в отделение полиции. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.