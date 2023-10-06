За год на границе РФ изъяли 370 кг синтетических наркотиков с Украины

По данным ЦОС ФСБ России, задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из нескольких регионов, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. ФСБ при участии Федеральной таможенной службы за год изъяла 370 кг синтетических наркотиков, ввозимых с Украины в Россию через страны ЕС. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"С сентября 2022 года по настоящее время пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Российскую Федерацию транзитом через государства Европейского союза. За указанный период из незаконного оборота изъято 370 кг "синтетики", произведенной на Украине", - сообщили в ЦОС.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий и расследования 11 уголовных дел, возбужденных в отношении девяти лиц по фактам контрабанды наркотиков, "установлено, что оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, откуда их забирали водители-наркокурьеры - граждане Украины, не подлежащие призыву в Вооруженные силы Украины (инвалиды, члены многодетных семей, служители культа), либо граждане России, постоянно проживающие на украинской территории", затем наркотики доставлялись транзитом через территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, рассказали в ФСБ.

Кроме того, задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из нескольких регионов, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, в отношении них возбуждены уголовные дела.