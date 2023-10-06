В ДНР пресекли попытку передачи данных в СБУ о работе региональной ТЭС

Старобешевская ТЭС является объектом критической инфраструктуры республики

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекло попытку сбора и передачи украинским спецслужбам информации о функционировании крупнейшей в регионе Старошебевской ТЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В УФСБ выяснили, что с февраля по март 2023 года гражданка Украины Пухно Татьяна Владимировна контактировала с сотрудником Службы безопасности Украины, от которого получила задание по предоставлению информации о работе Старобешевской ТЭС.

По данным спецслужбы, женщина раскаялась и не совершала действий, направленных на выполнение задания СБУ. Ей объявили официальное предостережение о недопустимости поведения, создающего условия для совершения преступления по статье 276 УК РФ (шпионаж).