Следствие просит арестовать трех подростков, обвиняемых в покушении на теракт в Коми

Рассмотрение ходатайств состоится 6 октября

СЫКТЫВКАР, 6 октября. /ТАСС/. Следственные органы требуют арестовать трех подростков, обвиняемых в покушении на теракт в Сыктывкаре, они пытались поджечь электроподстанцию возле аэропорта Сыктывкара. Соответствующие материалы поступили в Сыктывкарский городской суд, сообщила пресс-служба суда.

"В Сыктывкарский городской суд обратились органы предварительного следствия с ходатайствами об избрании в отношении трех несовершеннолетних лиц, обвиняемых в покушении на террористический акт на территории аэропорта имени П. А. Истомина города Сыктывкара, меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение ходатайств состоится 6 октября", - говорится в сообщении.

Ранее следственное управление СК РФ по Республике Коми сообщило о задержании трех подростков 15-16 лет по делу о попытке поджога электроподстанции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). По данным следствия, трое подростков, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, пытались повредить и поджечь здание трансформаторной подстанции, расположенное рядом с аэропортом в Сыктывкаре, но их спугнули.

Личности поджигателей установили и задержали в ходе оперативных действий сотрудников региональных СК, МВД и УФСБ. Злоумышленники пытались устроить диверсию на подстанции с блоками управления радиомаяками, на которые ориентируются пилоты, определяя расстояние до взлетно-посадочной полосы. По словам директора аэропорта, произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта.