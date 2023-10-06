В ДНР бойца ВСУ осудили на 24 года за гибель жителя Мариуполя

Алим Ткачук будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 24 годам колонии украинского морпеха, виновного в убийстве жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Алима Ткачука. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ткачука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В суде установлено, что преступление было совершено на улице Мамина-Сибиряка. Ткачук отдал приказ расстрелять случайного прохожего, который оказался местным жителем. От полученных ранений мужчина погиб на месте.