6 октября, 07:55

Суд смягчил приговор депутату гордумы Алапаевска за участие в СВО и боевые награды

Срок назначенного судом первой инстанции наказания сокращен на месяц - до 1 года 11 месяцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд смягчил на один месяц наказание депутату гордумы Алапаевска Илье Чижу по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в качестве смягчающего обстоятельства суд учел участие осужденного в СВО и его боевые награды. Об этом сообщила пресс-служба суда в Telegram-канале.

"По итогам апелляционного рассмотрения жалобы защитника Свердловский областной суд изменил приговор Илье Чижу. Суд учел в качестве смягчающего вину обстоятельства участие осужденного в СВО, а также его боевые награды. Срок назначенного судом первой инстанции наказания сокращен на месяц - до 1 года 11 месяцев", - уточнили в суде.

Чиж был признан виновным по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 

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