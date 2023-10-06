В Оренбурге пятерых человек задержали по подозрению в незаконном сбыте оружия

По адресам проживания фигурантов изъяты 37 пистолетов, автомат, 1,5 тыс. патронов различного калибра, чертежи, оборудование, деньги и 35 единиц холодного оружия

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и МВД задержали пять человек, которые подозреваются в незаконном хранении и сбыте оружия в Оренбурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России по подозрению в незаконном обороте оружия задержаны пять жителей города Оренбурга", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что обвиняемые приобретали охолощенное оружие, переделывали его в боевое и сбывали. Полицейские пресекли сделки по продаже двух пистолетов, одного травматического пистолета и патронов. По адресам проживания фигурантов и в арендованном ими гараже сотрудники полиции изъяли 37 пистолетов, автомат, 1,5 тыс. патронов различного калибра, чертежи, оборудование, деньги и 35 единиц холодного оружия. "Все обнаруженные предметы направлены на исследование. Задержанным предъявлены обвинения в хранении оружия и боеприпасов, а также в трех эпизодах сбыта на территории областного центра", - добавила представитель ведомства.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ. Они арестованы.