6 октября, 08:46

МВД РФ объявило в розыск экс-генпрокурора Украины Олега Махницкого

Олег Махницкий. Максим Никитин/ ТАСС
Олег Махницкий
© Максим Никитин/ ТАСС

Следственный комитет РФ ранее предъявил заочно обвинения Махницкому, а также экс-секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию и бывшему председателю Госпогранслужбы Украины Николаю Литвину

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший генпрокурор Украины Олег Махницкий объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

"Махницкий Олег Игоревич. Украинец. Место рождения: Украина, Львовская область, город Львов. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе розыска. В ней не уточняется, по какой именно статье он разыскивается.

Следственный комитет РФ ранее предъявил заочно обвинения Олегу Махницкому, экс-секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрею Парубию, бывшему председателю Госпогранслужбы Украины Николаю Литвину. В ведомстве отметили, что подконтрольные им боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, в результате погибли и ранены свыше 1 200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры.

Олег Махницкий исполнял обязанности генпрокурора Украины с 24 февраля по 18 июня 2014 года. 

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© Информационное агентство ТАСС
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