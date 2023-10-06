6 октября, 09:13

Пять индийских военнослужащих получили ранения из-за стрельбы в военном лагере

Как сообщила газета Deccan Herald, во время учебных стрельб майор открыл огонь по своим сослуживцам

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 октября. /ТАСС/. По меньшей мере пять индийских военнослужащих, включая трех офицеров, получили ранения в результате стрельбы и взрывов гранат в военном лагере в районе Раджури в союзной территории Джамму и Кашмир в Индии. Как сообщила газета Deccan Herald, во время учебных стрельб майор открыл огонь по своим сослуживцам.

После этого офицер забаррикадировался в помещении оружейного склада и забросал ручными гранатами направлявшихся на переговоры с ним военных.

Все раненые доставлены в госпиталь, один из них находится в тяжелом состоянии.

Переговоры с открывшим стрельбу офицером продолжаются. Власти в целях безопасности эвакуировали жителей поселка, расположенного поблизости от места инцидента. 

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