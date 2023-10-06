СМИ: в Иране от наводнений пострадали более 450 человек за последние три дня

По данным агентства ISNA, один из жителей города Мешгиншехра погиб

ДУБАЙ, 6 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 457 человек пострадали в результате наводнений, обрушившихся на шесть провинций Ирана. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на Иранское общество Красного Полумесяца.

По его данным, один из жителей города Мешгиншехра (север исламской республики) погиб. Всего удару стихии подверглись не менее 15 городов, их жителям оказывают помощь 59 оперативных групп, в которые входят 204 спасателя. Пострадавшим от наводнения выдают предметы первой необходимости и продукты питания, некоторых из них сотрудники экстренных служб эвакуируют в безопасные районы и предоставляют им временное размещение.

Больше всего от воздействия стихии пострадали провинции, расположенные на северо-западе исламской республики, такие как Ардебиль, Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан, отмечает агентство.