В Испании задержали более 200 человек за мошенничество на €830 тыс.

Они подделывали телефонные номера финансовых учреждений потенциальных жертв, с которыми связывались, и получили необходимую информацию для доступа к их счетам

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала 207 человек в рамках операции против мошенничества с банковскими счетами. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов.

По их информации, подозреваемые совершили махинации на сумму более €830 тыс. посредством мошенничества через интернет-банкинг. Аферисты подделывали телефонные номера финансовых учреждений потенциальных жертв, с которыми связывались, и получили необходимую информацию для доступа к их счетам.

Расследование началось в сентябре 2022 года, когда на территории всей Испании был зафиксирован рост мошенничества через интернет-банкинг.