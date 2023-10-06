В Чечне разбился участник соревнований по парашютному спорту

Трагедия произошла на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта

ГУДЕРМЕС /Чеченская Республика/, 6 октября. /ТАСС/. Один из участников финала Кубка России по парашютному спорту, который проходит на базе Российского университета спецназа в Чечне, разбился во время прыжка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра воздушной подготовки Goodsky.

"Во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине "Купольное пилотирование" произошел несчастный случай. Погиб опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России Дмитрий Беляев 1978 года рождения, на счету которого более 3 700 прыжков с парашютом. Трагедия произошла на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта", - отметили в пресс-службе.

Как сообщается, предварительно, при выполнении захода на приземление парашютист совершил ошибку и не рассчитал высоту выполнения маневра, из-за чего на повышенной вертикальной скорости столкнулся с водной поверхностью.

"На площадке находились службы спасения, включая мобильный пункт медицины катастроф. Медицинские работники боролись за жизнь Дмитрия с первых минут столкновения, на месте были проведены реанимационные мероприятия. Врачам не удалось спасти жизнь спортсмена", - отметили в пресс-службе.

Международные соревнования и финальный этап Кубка России по парашютному спорту проходят в Чечне с 1 по 8 октября на базе Российского университета спецназа. В них принимают участие около 100 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана.