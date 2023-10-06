В Архангельске произошло пять ДТП на Краснофлотском мосту

Пострадали четыре человека

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Пять ДТП зафиксировано на Краснофлотском мосту в Архангельске за утро пятницы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, в аварии попали более 10 машин, пострадали четыре человека.

"За утро на Краснофлотском мосту зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. Всего 11 автомобилей, четверо пострадавших", - сказали в пресс-службе.

Краснофлотский мост - один из двух мостов в Архангельске, который соединяет правый и левый берега Северной Двины.

Около 06:45 мск в полицию поступило сообщение о ДТП на Краснофлотском мосту с участием автомобиля Hyundai, который наехал на ограждение. Через 30 минут на этом же участке столкнулись две легковые машины. По предварительным данным, водитель SsangYong выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan. Водитель SsangYong с травмами был госпитализирован, водителю второй машины помощь оказана на месте.

Около 07:25 мск было зарегистрировано еще два ДТП: большегруз наехал на ограждение, а также столкнулись пять автомобилей. Пострадавших в данных авариях нет. Еще одно ДТП было зарегистрировано около 09:00 мск на въезде на мост с участием автомобилей Toyota и Ford, в результате которого пострадали оба водителя.

На месте работают несколько нарядов Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедших аварий. Как отметил собеседник агентства, пока причины такого количества ДТП на мосту не установлены, возможно, это связано с дорожными условиями. Принимаются меры для нормализации движения.