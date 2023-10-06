Суд оштрафовал жителя Мелитополя за незаконные банковские операции

Сумма штрафа составила 150 тыс. рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Мелитопольский районный суд назначил штраф жителю Мелитополя, проводившему незаконные банковские операции, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Запорожской области. Сумма штрафа составила 150 тыс. рублей.

По информации регионального управления ФСБ России, в ходе следственных действий у жителя Мелитополя изъяты платежные терминалы для эквайринга, устройства для проверки подлинности банкнот, счетные машинки для купюр, а также наличные средства в количестве более 4 млн рублей, более 8 тыс. гривен и $6 тыс.

"Мелитопольским районным судом указанный житель региона осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность - прим. ТАСС) и приговорен к крупному штрафу", - говорится в сообщении, распространенном управлением. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что мужчина оштрафован на 150 тыс. рублей.

В управлении ФСБ России по Запорожской области добавили, что правоохранители продолжают пресекать обналичивание и перевод денежных средств на территорию Украины.