Таиланд выплатит семьям погибших при стрельбе в торговом центре по $170 тыс.

Пострадавшие получат по $9,5 тыс.

БАНГКОК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Таиланда выплатят родственникам каждого из погибших при стрельбе в столичном торговом центре Siam Paragon по 6,2 млн батов ($170 тыс.), пострадавшие получат по 350 тыс. батов ($9,5 тыс.) Об этом сообщил МИД Таиланда.

"Королевское правительство Таиланда и частный сектор предоставят компенсацию семьям погибших по 6,2 млн батов и по 350 тыс. батов тем, кто был ранен в результате инцидента со стрельбой", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Бюро туристической полиции скоординировало свои действия с крупными туристическими объектами, включая торговые центры, для оценки и консолидации планов действий в чрезвычайных ситуациях. <...> Что касается судебного разбирательства, то были произведены задержания и аресты в связи с продажей переделанного под стрельбу боевыми патронами пистолета преступнику. Кроме того, Министерство внутренних дел предложит комплекс мер по контролю за импортом, торговлей и владением охолощенным и пневматическим оружием, а также установит дополнительный контроль за выдачей разрешений на ношение оружия и запрет на посещение стрельбищ людьми моложе 20 лет", - отметили в таиландском МИД.

Экстренные службы получили во вторник сообщение о выстрелах в торговом центре в Бангкоке в районе 16:20 по местному времени (12:20 мск). Стрелявшим оказался 14-летний подросток, который впоследствии без сопротивления сдался полицейским. В ходе первичного допроса он объяснил свои мотивы некими голосами, которые управляли его действиями. Столичная полиция сообщила, что в результате происшествия погибли два человека - граждане Китая и Мьянмы. Еще пять человек пострадали, среди них граждане Китая, Лаоса и Таиланда. Нападавшему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, среди них преднамеренное убийство, покушение на убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия и патронов к нему.

Siam Paragon находится в центре Бангкока и является одним из самых популярных торговых центров столицы, который ежедневно посещают тысячи туристов.