Экс-сотрудника белгородского УФНС обвиняют в причастности к хищению 22 млн рублей

Суд поместил обвиняемого под стражу на два месяца

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Бывшего сотрудника УФНС России по Белгородской области задержали по обвинению в мошенничестве и причастности к хищению более 22 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Разоблачена мошенническая деятельность группы бывших сотрудников налогового ведомства, похитивших средства федерального бюджета в особо крупном размере. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена причастность экс-сотрудника УФНС России по Белгородской области к хищению более 22 млн рублей путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, в результате чего бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении

По месту проживания фигуранта, занимающего в настоящее время должность заместителя руководителя одного их крупных предприятий Белгородской области, обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о его участии в мошеннической схеме. "Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

Как позже уточнили в региональном УФСБ, суд поместил обвиняемого под стражу на два месяца.