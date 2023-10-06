Под Калининградом ликвидировали пожар на мусорном полигоне

Его площадь составила 400 кв. м

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Ельняки Калининградской области полностью ликвидировано спустя три дня после его возникновения, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Пожар на полигоне ТБО ликвидирован полностью", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар на полигоне в поселке Ельняки под Калининградом был зафиксирован 3 октября на площади 400 кв. м. В среду было ликвидировано открытое горение на этой площади. В последующие сутки удалось устранить и очаги тления отходов на полигоне.

К ликвидации возгорания на полигоне было привлечено от МЧС 26 человек и 6 единиц техники.

Ситуацию по состоянию атмосферного воздуха в ближайших от полигона населенных пунктах контролировали специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

На полигоне твердых коммунальных отходов вблизи поселка Ельняки уже происходил пожар в мае этого года, площадь горения тогда составила порядка 1 тыс. кв. м, тление складированных отходов наблюдалось на общей площади 5 тыс. кв. м.