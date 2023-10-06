6 октября, 10:16

В Челябинской области объявили шормовое предупреждение из-за пожарной опасности

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет достигать 18 градусов тепла

ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Челябинской области с 7 по 9 октября, говорится в тексте штормового предупреждения, которое опубликовано Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"7-9 октября в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса по региональной шкале", - сказано в тексте предупреждения.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет достигать 18 градусов тепла.

4 октября сообщалось, что норма среднесуточной температуры воздуха в регионе была превышена на 3,3 градуса в конце сентября.

  

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