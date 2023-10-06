В ДНР украинского морпеха приговорили к 22 годам за убийство мирного жителя в Мариуполе

По данным следствия, 20 марта Аванесов расстрелял из автомата мирного жителя, которого ВСУ держали на боевой позиции в жилом доме по ул. Днепропетровской

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Украинский морской пехотинец приговорен судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к 22 годам колонии строгого режима за убийство мужчины в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего командира отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Карена Аванесова. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, 20 марта Аванесов расстрелял из автомата мирного жителя Мариуполя, которого ВСУ держали на боевой позиции в жилом доме по ул. Днепропетровской. От полученных ранений задержанный умер на месте.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Аванесова к 22 годам лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.