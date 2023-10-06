Суд на Украине на месяц продлил меру пресечения экс-главе "Нафтогаза"

Речь идет об Андрее Коболеве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины на месяц продлил меру пресечения в виде нескольких обязательств бывшему председателю правления компании "Нафтогаз" Андрею Коболеву. Об этом сообщает издание "Общественное".

По данным издания, суд постановил, что Коболеву, как и прежде, "следует прибывать по каждому требованию следователя и прокурора, информировать о смене места жительства, воздерживаться от общения с рядом лиц, сдать на хранение загранпаспорта".

В то же время ВАКС отменил одно из ранее существовавших обязательств - выезд за пределы страны без разрешения. Однако выехать за границу Коболев все равно не может, поскольку по другому обязательству все загранпаспорта сдал на хранение.

19 января Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коболеву обвинения в растрате. По мнению следователей, он неоправданно выписал себе премию в размере $10 млн за положительное для Украины решение в тяжбе с "Газпромом" пятилетней давности. 31 января ВАКС признал обвинение необоснованным, однако апелляционная палата суда 1 марта отменила это решение и даже назначила Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн гривен ($6,2 млн). В конце сентября залога был уменьшен вдвое - до 107 млн гривен ($2,9 млн). Однако Коболев заявил, что не может внести никакого залога, так как все средства на его украинских счетах заблокированы, а на зарубежные счета также наложен арест на время следствия.