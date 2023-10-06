В Татарстане задержали подростка за организацию поджога релейного шкафа на желдороге

Злоумышленнику и двум его поддельникам грозит до 20 лет лишения свободы

КАЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали троих граждан, совершивших поджог шкафа на железнодорожных путях в Бугульме. Организатором преступления оказался 16-летний подросток, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО.

"Рано утром 5 октября в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Бугульма от работника транспортной организации поступило сообщение о том, что на 1257-м км пути общего пользования поврежден шкаф автоматической идентификации подвижного состава. Прибывшие на место полицейские установили, что имело место вмешательство посторонних лиц - был совершен поджог шкафа, сорвана пломба и навесной замок, внутри имелись обугленные провода. На движение составов происшествие не повлияло", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 16-летний злоумышленник в одном из мессенджеров нашел объявление с предложением заработка. Он получил от анонимного работодателя задание поджечь железнодорожное оборудование и привлек к совершению преступления двух совершеннолетних знакомых.

Все трое фигурантов дела задержаны. Следователь следственного отдела Казанского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.