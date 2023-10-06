СК возбудил дело после гибели рабочего на шахте в Башкирии

По предварительным данным, на шахте произошел обрыв силового электрокабеля

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении требований безопасности возбуждено по факту гибели рабочего, упавшего в шахту в Башкирии.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Первоначальными следственными действиями установлено, что с 4 на 5 октября 2023 года при проведении демонтажных работ в стволе шахты на производственном участке ООО "Шахтостроительное управление" в городе Учалы произошел обрыв силового электрокабеля, в результате скончался электрогазосварщик, который упал в ствол шахты", - сказано в сообщении.

Еще два человека получили травмы и были госпитализированы. Следователи допрашивают очевидцев, работников и руководство компании, изъята документация по технике безопасности, инициированы проверки в Государственной инспекции труда и территориальном органе Ростехнадзора, добавили в СК.