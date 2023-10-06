В Крыму гражданина Украины приговорили к 13 годам колонии за шпионаж

По версии следствия, он передавал СБУ сведения о дислокации и перемещении российских военных в зоне специальной военной операции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о дислокации и перемещении российских военных в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Решением Верховного суда Республики Крым признан виновным в шпионаже гражданин Украины Цыгипа Сергей Витальевич 1961 года рождения, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ЦОС.

Установлено, что он передал представителям СБУ и Вооруженных сил Украины сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции и применяемых ими видах военной техники и вооружений. "Данная информация предназначалась для использования ВСУ при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позиции ВС РФ", - пояснили в ФСБ.

По данным спецслужбы, осужденный - агент СБУ. Уголовное дело в отношении него расследовал следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.