Суд арестовал тюменца по делу об убийстве мужчины, тело которого нашли в багажнике машины

По предварительным данным, причиной преступления стали личные неприязненные отношения в семье

ТЮМЕНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Тюменский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено в багажнике машины в поселке Московский Тюменской области. Сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Тюменский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). <…> По решению суда обвиняемый будет находиться под стражей до 4 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что, по предварительным данным, причиной преступления стали личные неприязненные отношения в семье.

Ранее со ссылкой на следственное управление СК РФ по Тюменской области сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля. В ведомстве отметили, что по подозрению в убийстве задержан родственник убитого.