6 октября, 11:59

В ДТП в Тюменской области погиб один человек

Еще трое пострадали

ТЮМЕНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Автомобиль въехал в дерево в Нижнетавдинском районе Тюменской области, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"Трагедия произошла сегодня на автодороге Каскара - Торгили - Ключи - Петрунькино в районе поселка Ипкуль в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Здесь въехал в дерево автомобиль Honda Odyssey. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка Honda. 50-летний водитель доставлен в больницу с травмами, еще двое пассажиров получили ушибы", - говорится в сообщении.

По данным управления ГИБДД, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Предварительно, он не справился с управлением автомобиля на затяжном повороте. Обстоятельства ДТП выясняются. 

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация