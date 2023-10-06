В ДТП в Тюменской области погиб один человек

Еще трое пострадали

ТЮМЕНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Автомобиль въехал в дерево в Нижнетавдинском районе Тюменской области, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"Трагедия произошла сегодня на автодороге Каскара - Торгили - Ключи - Петрунькино в районе поселка Ипкуль в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Здесь въехал в дерево автомобиль Honda Odyssey. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка Honda. 50-летний водитель доставлен в больницу с травмами, еще двое пассажиров получили ушибы", - говорится в сообщении.

По данным управления ГИБДД, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Предварительно, он не справился с управлением автомобиля на затяжном повороте. Обстоятельства ДТП выясняются.