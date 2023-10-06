Житель Хакасии получил семь лет колонии за ДТП, в котором в 2015 году погибли трое

Кроме того, с мужчины взыскали 1,3 млн рублей в пользу родственников

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мужчину из Хакасии приговорили к семи годам в колонии строгого режима за ДТП с тремя погибшими и вождение в алкогольном опьянении в 2015 году. За это время житель региона успел отбыть наказание в Донецкой Народной Республике (ДНР) за другое преступление, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Хакасии.

"[Даниилу] Блинову назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в марте 2015-го он совершил ДТП в Хакасии, где погибли три человека, а в ноябре того же года он был задержан пьяным за рулем. В 2016 году он был объявлен в федеральный розыск. В 2019 году было установлено, что мужчина отбывает наказание в ДНР за другое преступление. После того, как в 2023 году он отбыл наказание там, его этапировали в Хакасию, а производство по уголовным делам было возобновлено.

Кроме того, с мужчины взыскано 1,3 млн рублей в пользу родственников погибших в качестве морального вреда и судебные издержки в 60 тыс. рублей, связанные с участием в судебном заседании адвоката по назначению.