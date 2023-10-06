В КЧР заявили о стабилизации ситуации после массового заражения кишечной инфекцией

Роспотребнадзор установил, что люди отравились питьевой водой из Усть-Джегутинского группового водопровода

ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, где в сентябре выявили более 120 случаев заражения, стабилизировалась, новых заболевших нет. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

"После вспышки случаев острой кишечной инфекции ситуация на территории Усть-Джегутинского муниципального района стабилизировалась. Новых заражений не выявлено", - сказали в министерстве.

Как пояснили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону, за последнюю неделю в местную больницу с признаками заражения никто не поступал. "Усть-Джегутинская ЦРБ больше недели не сообщает о случаях заболевания. Ранее заболевшие выздоровели", - отметили в управлении.

В начале сентября Роспотребнадзор сообщал, что 31 человек, в том числе 27 детей, госпитализированы после выявления острой кишечной инфекции в Усть-Джегутинском районе республики. Затем число отравившихся возросло в четыре раза.

Роспотребнадзор установил, что люди отравились питьевой водой из Усть-Джегутинского группового водопровода. Она подавалась в соответствующем нормативам состоянии, но загрязнялась из-за ветхости водопроводных сетей.