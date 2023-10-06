В Карелии осудили двух бизнесменов за хищения при расселении аварийных домов

Сумма хищения составила 91 млн рублей

ТАСС, 6 октября. Суд признал виновными двух предпринимателей по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в рамках реализации региональной программы по расселению аварийного жилья. В результате мошеннических действий они похитили 91 млн рублей, приговором суда одному из них назначено 6 лет колонии, второму - 4 года 4 месяца с отсрочкой исполнения приговора в связи с наличием малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации в своем Telegram-канале.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух предпринимателей. <...> Подсудимые совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 91 млн рублей. <...> Приговором суда одному осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, другой осужденной - в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца с отсрочкой исполнения приговора в связи с наличием малолетнего ребенка", - отмечается в сообщении.

Как отмечается в сообщении, следствием и судом установлено, что подсудимые, действуя путем обмана должностных лиц администрации муниципального округа "Беломорский муниципальный район", участвуя в программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, организовали строительство многоквартирных жилых домов ненадлежащего качества в Беломорском районе. Жилые дома были построены с нарушением требований нормативно-правовых актов в области строительства, с применением некачественных дешевых строительных материалов, без подготовки проектной документации и инженерных изысканий.

В результате мошеннических действий подсудимые совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 91 млн рублей.