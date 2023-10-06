Жителя ЕАО осудили на 17,5 года за взрыв газа в жилом доме из-за неприязни к соседям

Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,1 млн рублей

ТАСС, 6 октября. Суд приговорил жителя поселка Николаевка Еврейской автономной области к 17,5 года колонии строгого режима за покушение на убийство двух и более лиц, в том числе детей, путем организации взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"К 17 годам и 6 месяцам лишения свободы осужден местный житель за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом - путем взрыва газовоздушной смеси. Он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетних, совершенное общеопасным способом), а также в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенные путем взрыва)", - говорится в сообщении.

По версии суда и следствия, утром 5 июня 2022 года 53-летний ранее судимый мужчина в своей квартире в поселке Николаевка из-за личного неприязненного отношения к соседям открыл конфорки газовой плиты и надрезал шланг, соединяющий ее с газовым баллоном, а потом поджег распространившийся по помещению газ. Он знал, что в доме, помимо взрослых, живут малолетние дети. Сам мужчина выбежал на улицу.

Взрыв и пожар уничтожили и повредили имущество жильцов девяти квартир, в них были выбиты стекла, повреждены оконные и балконные проемы. Огнем уничтожена мебель и другое имущество, людей эвакуировали спасатели. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,1 млн рублей.

В суде мужчина отрицал свою причастность к содеянному, но гособвинителем была опровергнута версия подсудимого. Суд признал его виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно определил ему наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Суд также удовлетворил заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании с осужденного в их пользу причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.