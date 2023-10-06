В Ростовской области мужчину приговорили к 13 годам за распространение детской порнографии

Он полностью признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Суд в Ростовской области приговорил 26-летнего ростовчанина к 13 годам колонии за интимную переписку с малолетними девочками и распространение детской порнографии в интернете. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего жителя г. Ростова-на-Дону. Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также обороте порнографических материалов. <…> Приговором суда ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ростовчанин с 2020 по 2022 год знакомился в соцсетях с малолетними девочками и после отправлял им интимные сообщения. Потерпевшими признаны шесть девочек от 9 до 14 лет из Орловской, Брянской, Новосибирской, Курской и Ростовской областей. Также, в 2021 году мужчина распространял в интернете детскую порнографию.

Во время предварительного расследования он полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил.