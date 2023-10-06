Суд в Москве арестовал экс-главу белгородского УФНС

Сергея Воронина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 6 октября./ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу управления ФНС по Белгородской области Сергея Воронина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил избрать обвиняемому Воронину Сергею Петровичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания до 2 декабря", - сказали в суде.

Расследованием дела занимается Главное следственное управление СК РФ. Воронину предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно постановлению суда, Воронин сейчас занимает должность заместителя директора ООО "Ровеньки маслосырзавод". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.