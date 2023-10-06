6 октября, 13:35

Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Ставрополя, вступившего в нацбатальон "Азов"

В ходе заседаний подсудимый полностью признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставрополя к 11 годам колонии за участие в нацбатальоне "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора <…> в отношении Беликова Никиты Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). <…> В соответствии с приговором суда <…> ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что Беликов записал видеообращение о вступлении в запрещенную террористическую организацию и отправил запись ее участнику. Также по заданию участника "Азова" подсудимый фотографировал и пересылал фотографии зданий спортивно-тренировочного центра "Ставрополь-Арена" и Ставропольской городской думы.

В ходе заседаний подсудимый полностью признал вину, приговор в законную силу не вступил. 

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