Жителя Шебекина арестовали по делу о посягательстве на жизнь полицейских

При обыске были обнаружены и изъяты предметы, запрещенные к свободному обороту

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу 49-летнего жителя Шебекина Белгородской области по делу о посягательстве на жизнь полицейских. Мужчина наполнил квартиру газом, чтобы подорвать ее, когда сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Белгородской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

49-летний житель Шебекино обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, двух лиц общеопасным способом).

По версии следствия, утром 5 октября сотрудники правоохранительных органов на основании судебного решения находились в многоквартирном жилом доме в городе Шебекино, где проживал обвиняемый. Сотрудниками отрабатывалась полученная информация о причастности фигуранта к ряду противоправных действий. "Находясь у входной двери квартиры, в которой проживал обвиняемый, сотрудники правоохранительных органов уведомили последнего о наличии постановления суда о разрешении зайти в его жилище. В это время мужчина в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц и подрыва квартиры открыл кран подачи газа к газовой плите. Однако сотрудниками правоохранительных органов действия мужчины были пресечены", - пояснили в ведомстве.

При обыске были обнаружены и изъяты предметы, запрещенные к свободному обороту. По изъятым на месте объектам и предметам назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.