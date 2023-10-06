Главе "Колибри-тур" предъявили обвинение по делу о выселении детей из отеля в Турции

В ГСУ СК по Москве уточнили, что речь идет об обвинении в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Столичные следователи предъявили обвинение главе туристической фирмы "Колибри-тур". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 1 января 2020 года по 8 августа 2023 года сотрудники ООО "Колибри-тур мск" и ИП "Маркина Н. В." под видом оказания услуг по организации детского отдыха на территории Турции заключили не менее 100 гражданско-правовых договоров на сумму более 1 млн рублей, при этом какие-либо условия выполнять не собирались.

Так, в период с 1 июня 2023 года по 6 августа 2023 года фигуранты, взяв на себя от имени общества обязательства по оказанию услуг на территории Турции в соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами, не оплатили проживания в гостинице не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет. В связи с этим в ночное время подростков принудительно выселили из отеля.

"По уголовному делу изучена документация туристической фирмы, допрошены в качестве потерпевших несколько несовершеннолетних, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, столичные следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее фигурантам", - заключили в пресс-службе.