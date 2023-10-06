Жителя Ростовской области осудили на 15 лет за убийство 28-летней давности в Башкирии

Суд также взыскал в пользу стороны потерпевших 2,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Житель Ростовской области приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство и нападение на сотрудника правоохранительных органов, совершенное в Башкирии в 1995 году. По версии следствия, трое мужчин напали на предпринимателя и его супругу для получения денег, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу стороны потерпевших 2,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 1995 года трое мужчин напали на знакомого предпринимателя из города Салават из-за денег. Организатор преступления остался на улице наблюдать за обстановкой, а двое вооруженных злоумышленников ворвались в квартиру, где также находилась супруга их жертвы. В момент обнаружения милицейскими подсудимый убил супругов, а затем выстрелил в сотрудников правоохранительных органов и сбежал с места преступления с сообщником.

"Срок давности уголовного преследования 51-летнего мужчины по факту разбоя истек. Организатор разбойного нападения находится в розыске", - добавили в СК.

Повторно материалы дела были изучены следователями и криминалистами в 2022 году, тогда удалось установить контакты убитого мужчины с жителями Оренбургской области. При силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" и Росгвардии в Ростовской области были задержаны двое подозреваемых, один из которых осужден.