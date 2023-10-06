В Калининградской области задержали пятерых человек за контрабанду янтаря

Возбуждено уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Деятельность организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой янтаря, пресекли в Калининградской области. Задержаны пять человек, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области в отношении шести жителей региона и круга неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой). <…> По уголовному делу в качестве подозреваемых задержано пятеро фигурантов, включая организатора группы. Всем пятерым задержанным предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения" - говорится в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России.

По версии следствия, 53-летний калининградец, его 39-летний знакомый и еще несколько лиц создали организованную группу для незаконного перемещения янтаря через государственную границу РФ в Литовскую Республику в целях получения прибыли. Фигуранты разработали схемы по погрузке, укрытию и перемещению янтаря-сырца через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Фигуранты поместили в кузов грузового автомобиля, перевозившего в Литву гранулированное соевое сырье и ранее прошедшего процедуру таможенного контроля, янтарь общим весом порядка 286 кг, стоимостью, превышающей 2,4 млн рублей, без документов. Управлял автомобилем 31-летний участник преступной группы. Автомобиль был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области 8 сентября текущего года при выезде из РФ через таможенный пост МАПП "Чернышевское" после завершения административной процедуры таможенного контроля.

Оперативное сопровождение следствия осуществляет УФСБ России по Калининградской области.