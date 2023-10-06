На Ставрополье организаторов финансовой пирамиды приговорили к колонии

Сумма ущерба от их действий превысила 490 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Суд на Ставрополье приговорил двух организаторов финансовой пирамиды к 6 и 7 годам колонии. Ущерб от их действий превысил 490 млн рублей, потерпевшими признаны более 600 человек, сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В результате <...> преступных действий 617 гражданам причинен ущерб на сумму более 490 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Оба фигуранта признаны виновными в совершении мошенничества. По данным краевой прокуратуры, на территории Ставрополья работал кредитный потребительский кооператив, фактически действовавший по принципу финансовой пирамиды.

"На протяжении двух лет злоумышленники, используя рекламу и другие методы, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыли кооператива, привлекали денежные средства граждан в качестве вкладов якобы под высокий процент", - пояснили в пресс-службе.

Полученные от вкладчиков деньги организаторы кооператива похитили. Приговор суда в законную силу не вступил.